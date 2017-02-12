“Тут інформаційний голод!”. В Авдіївці з’явилося перше українське видання (ФОТО)

У Авдіївці, яка ще приходить до тями після життя під обстрілами, з’явилася перша українська газета. Про це інформує прес-служба Національної поліції України. Мешканці Авдіївки через нестачу українських каналів та газет щовечора змушені переглядати терористичні канали. З десяток російських програм, кілька радіостанцій фейкової «ДНР» та жодної української періодики. Сюди привезли перше українське видання – “Поліція”, з Маріуполя. Першими отримали свіжий номер мешканці старої частини міста.

“Ми видали спецвипуск газети спеціально для жителів Авдіївки, щоб люди мали об’єктивну та повну інформацію про ситуацію в місті, про те, куди можна звернутися за допомогою, щоб розуміли, що тут відбувається”, – зазначив начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.