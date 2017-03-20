Тимчасово виконуватиме обов’язки начальника управління освіти міськради Олена Кузьміна

Наразі триває службове розслідування щодо належного виконання посадових обов’язків працівниками управління освіти Чернівецької міської ради з організації публічних закупівель для потреб закладів освіти міста.

Згідно розпорядження міського голови Олексія Каспрука, було створено спеціальне комісію, яку очолив заступник мера Олександр Паскар. Також до неї увійшли фахівці юридичного та фінансового управлінь, голова депутатської комісії з питань гуманітарної політики тощо.

З 20 березня начальника управління освіти Сергія Мартинюка було відсторонено. Тимчасово виконуватиме обов’язки начальника управління освіти буде заступник начальника, начальник відділу загальної середньої освіти Олена Кузьміна.

Нагадаємо, у Чернівцях на хабарі спіймали посадовця управління освіти.