У 32-річного чернівчанина в руці здетонував засіб підриву протипіхотних мін, – поліція

Як ми повідомляли раніше, у ніч з 8 на 9 березня одному з чернівецьких магазинів у відвідувача в руці вибухнув запал від гранати.

За інформацією відділу комунікації поліції в Чернівецькій області, правоохоронцям повідомлення про інцидент надійшло о 1 год ночі 9 березня.

Прибувши на місце пригоди, слідчі встановили, що у ході покупок в крамниці у чоловіка здетонував предмет, внаслідок чого він отримав ушкодження кисті правої руки та був госпіталізований. Лікарі діагностували в потерпілого травматичну ампутацію другого та третього пальців правої кисті, рвані рани кисті.

Потерпілим виявився 32-річний чернівчанин. Чоловік розповів поліцейським, що не знає, що за предмет вибухнув у нього в руках та пояснив, що знайшов його на одній із СТО.

Відомості про інцидент внесено до ЄРДР. Металевий предмет циліндричної форми та металеву пластину з кільцем правоохоронці направили на експертизу. За попередньою інформацією, у руці чоловіка здетонував засіб підриву протипіхотних мін.

https://www.youtube.com/watch?v=24hTDI8TeHQ