У Англії жінка придбала новий iPhone з номерами відомих голлівудських зірок

Софі Хайфілд з містечка Бірмінгем, що в Англії, випадково стала власницею декількох сотень номерів всесвітньо відомих акторів та співаків. Про це повідомляє ТСН. Дівчина придбала новий iPhone 5S в магазині та, як зазвичай, у пусту телефонну книгу записала номери своїх родичів, знайомих та близьких. Втім, через місяць її телефон незрозумілим чином синхронізувався з десятками інших, через що у своїй телефонній книзі Софі виявила сотні чужих номерів. Серед іншого дівчина стала власницею номеру співачки Адель та Емми Бантон, а також десятка інших номерів відомих спортсменів, ведучих, акторів та коміків. У компанії Apple здивовані, адже не розуміють як могла відбутися самовільна синхронізація та займаються розглядом справи.