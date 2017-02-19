У Авдіївці в черговий раз зникло електропостачання

У Авдіївці зникло світло. Про це пише у Фейсбук голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський. Світло зникло вчора, 18 лютого, у вечірній час. Спеціальні служби вже почали усувати несправності. 18 лютого о 20:00 координаційний центр перейшов на посилений режим роботи. Тут вже готують електрогенератори, аби забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста. У місті посилено працює поліція, а підрозділи ДСНС вже розгортають пункти обігріву.