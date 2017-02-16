У “Автографі” відсвяткували День всіх закоханих (ФОТО)

У “Автографі” відбулося святкування Дня всіх закоханих. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.
Подія під назвою «Чарівна мить кохання» відбулася 15 лютого у «Будинку культури творчої молоді «Автограф». Організаторами вечірки були студенти ІІІ курсу Чернівецького обласного училища мистецтв ім. Сидора Воробкевича спеціалізації «Видовищно–театральні заходи» під керівництвом викладача–методиста Ніни Байдюк.
Студенти підготували історичні замальовки про День святого Валентина, конкурси, ігри та номери художньої творчості.

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