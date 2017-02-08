У березні арт-видавництво «Чорні вівці» випустить нову збірку історій для дітей

У березні місцеве Дитяче арт-видавництво «Чорні вівці» випустить нову збірку історій для дітей швейцарського письменника Франца Голера «Велика книжка».

Про це йдеться на сторінці видання у Фейсбуці.

Книга містить 91 розповідь про марципанову свинку, старанну морозильну камеру, велетня і полуничне варення, курку на радіовиставці та багатьох інших героїв, пригоди яких завжди мають несподіваний фінал.

Нагадаємо, минулого року видавництво презентувало книгу для підлітків «Ще одна цегла у стіні», автором якої є молодий письменник Андрій Тужиков.