У будинку буковинця правоохоронці знайшли наркотики

Поліцейські виявили наркотичну речовину в оселі сторожинецької родини.

Так, 16 листопада, до правоохоронців надійшла інформація про сімейну сварку в одному з домогосподарств у Сторожинці.

На місце прибули слідчі, які встановили, що між 35-річним місцевим жителем та його матір’ю виник словесний конфлікт. У ході сварки син погрожував жінці фізичною розправою.

Згодом жінка зізналась поліцейським, що її син зберігає у будинку наркотики. Провівши огляд помешкання родини, поліцейські виявили захований у бляшанці з під кави «канабіс», вага якого становила близько 15 грам.