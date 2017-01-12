У Чагрі до Маланки змайстрували гігантського сфінкса(ФОТО)

Окрім 5-метрового Троянського коня, який дивуватиме місто 15 січня, до Чернівців привезуть гігантського сфінкса з села Чагор. Про це повідомляє acc.cv.ua. Село Чагор з року в рік славиться своїм неймовірним тюнінгом різних машин до святкування фестивалю Маланки. Звичайні авто перетворюються на гігантські бочки, кораблі, неймовірних істот. Цього року майстри вирішили створити гігантського сфінкса, який колись був звичайнісіньким стареньким ГАЗом. Створювали скульптуру без упину: “З ранку до ночі. Кілька годин поспали й знову до роботи”, – кажуть майстри. На сфінксі розмістили 10 музичних колонок , а у кузові будуть їхати й самі маланкарі, яких до слова 11 осіб, перевдягнені у єгипетських богів та царів. Костюми шили ексклюзивні для кожного окремо.