У Чечні дівчатам заборонили одягати короткі сукні на дитячі ранки

У Чечні нововведення – дівчаткам заборонили одягати короткі сукні на дитячі раночки. Про це повідомляє ТСН з посиланням на інформаційне агентство Кавказький вузол. Під час новорічних свят дівчаткам в Чечні необхідно одягатися у відповідності до вимог вайнахської етики, забороняється одяг з елементами напівпрозорих матеріалів та сукні вище коліна. Таке розпорядження від міністерства освіти отримали керівники навчальних закладів. Окрім цього, велика кількість користувачів додатку WhatsUp у Чечні отримали аудіоповідомлення від чиновника, у якому, серед іншого, йдеться: “На дівчатах має бути пристойний одяг. Ніяких сніжинок! Доки є час, закупіть потрібні костюми, аби не було конфліктних ситуацій”.