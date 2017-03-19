У чернівчанина вилучили речовину, ззовні схожу на марихуану

Патрульні поліцейські виявили ти вилучили у громадянина згорток з речовиною, ззовні схожою на наркотичну. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Чернівців у Фейсбук.

Подія сталася 18 березня близько 21:30 години на вул. І.Франка. Охоронці порядку помітили громадян,які розпивали алкогольні напої. Інспектори пояснили чоловікам про відповідальність за вчинення такого правопорушення.

Під час поверхневої перевірки у одного з громадян виявили та вилучили згорток з речовиною, ззовні схожу на марихуану. Окрім цього, було знайдено пристрій, за допомогою якого вживають цю наркотичну речовину.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.