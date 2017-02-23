У чернівецькій бібліотеці провели захід до Міжнародного дня рідної мови (ФОТО)

У Чернівцях провели захід присвячений Міжнародному дню рідної мови. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.

Подія під назвою “Квітне прекрасна наша мова!” відбулася у бібліотеці-філії №5.

Учитель української мови та літератури Наталія Радомська розповіла історію виникнення і становлення української літературної мови, її значення, збереження та роль мови в житті кожної людини.

В заході також взяли участь учні ліцею сфери послуг та побуту №13. Молоді буковинці заспівали пісню “Рідна мова”, а також зачитали вірші видатних українських поетів.