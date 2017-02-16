У Чернівецькій області 16 лютого зафіксовано високий рівень аварійності на дорогах

Сьогодні, 16 лютого, на дорогах у Чернівецькій області зафіксовано високий рівень аварійності. Про це повідомляє Національна поліція України. Так, Чернівецька область на сьогоднішній день є єдиною західною областю з підвищеним рівнем аварійності.

Високий рівень аварійності на дорогах характеризується збільшенням кількості ДТП від 10% до 50%.

За минулу добу на автошляхах України загинуло троє громадян, травмовано – 47.

Критичний рівень аварійності зафіксовано у Київській та Донецькій областях.

Високий рівень аварійності залишається у Чернівецькій, Запорізькій Харківській та Луганській областях.