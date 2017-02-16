Сьогодні, 16 лютого, на дорогах у Чернівецькій області зафіксовано високий рівень аварійності. Про це повідомляє Національна поліція України. Так, Чернівецька область на сьогоднішній день є єдиною західною областю з підвищеним рівнем аварійності.
Високий рівень аварійності на дорогах характеризується збільшенням кількості ДТП від 10% до 50%.
За минулу добу на автошляхах України загинуло троє громадян, травмовано – 47.
Критичний рівень аварійності зафіксовано у Київській та Донецькій областях.
Високий рівень аварійності залишається у Чернівецькій, Запорізькій Харківській та Луганській областях.
У Чернівецькій області 16 лютого зафіксовано високий рівень аварійності на дорогах
Сьогодні, 16 лютого, на дорогах у Чернівецькій області зафіксовано високий рівень аварійності. Про це повідомляє Національна поліція України. Так, Чернівецька область на сьогоднішній день є єдиною західною областю з підвищеним рівнем аварійності.