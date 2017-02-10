У Чернівецькій області дерево вбило лісоруба

У Чернівецькій області стався нещасний випадок з лісорубом Берегометського лісництва ДП «Берегометське лісомисливське господарство».

Як повідомили у прес-службі управління Держпраці в Чернівецькій області, інцидент стався тоді, коли потерпілий спільно з іншими працівниками здійснювали валку лісу в урочищі Лекече Берегометського лісництва. В один момент у ході звалювання дерева породи бук, стовбур відколовся й травмував лісоруба.

Через удар чоловіка відкинуло вниз по схилу. Йому надали медичну допомогу, проте 55-річний лісоруб помер.

Наразі управління Держпраці проводить розслідування цього нещасного випадку.

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