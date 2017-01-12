У Чернівецькій області на хабарі затримали прикордонника

Прикордонники спільно представниками Служби безпеки України та військовою прокуратурою краю затримали військовослужбовця під час отримання хабаря.

За 1000 євро офіцер Чернівецького прикордонного загону планував сприяти незаконному переміщенню сигарет через кордон.

Як повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону, правоохоронці затримали прикордонника поблизу Вижниці, де він мав отримати обіцяну суму від громадянина, який мав безперешкодно переправити за кордон 20 ящиків сигарет.

Наразі особу затримано. Тривають слідчі дії.