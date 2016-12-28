Сьогодні, 28 грудня, у Чернівецькій області оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Український Гідрометцентр. Пориви вітру у місті та області сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Штормове попередження також оголосили у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях. В Карпатах пориви вітру сягатимуть 25 метрів на секунду. ДСНС України просить громадян бути більш обережними та дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці, уникати розлогих дерев, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.