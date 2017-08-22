У Чернівецькій області пансіонат незаконно отримав з державного бюджету 1,3 млн грн

Керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою щодо визнання недійсним договору, укладеного між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, Управлінням освіти Чернівецької міської ради та пансіонатом з лікування матері і дитини про закупівлю послуг за державні кошти на загальну суму понад 1,3 млн грн.

Встановлено, що відповідно до річного плану закупівель за державні кошти на 2017 рік виконавчим комітетом Чернівецької міської ради проведено закупівлю «Послуги дитячих таборів відпочинку – 2 лоти».

Найбільш економічно вигідною була визнана пропозиція пансіонату з лікування матері і дитини. Втім, прокуратура встановила грубі порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Зокрема, на момент подання тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю у пансіонату була наявна заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску в сумі майже 180 тис. грн. та податку на прибуток понад 5 тис. грн.

Таким чином, внаслідок подання учасником закупівлі завідомо неправдивих даних щодо відсутності заборгованості зі сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) пансіонатом неправомірно отримано кошти з державного бюджету.

Наразі, за фактом порушення вимог бюджетного законодавства, відносно службових осіб зазначеної установи проводиться досудове розслідування, повідомили у прокуратурі області.