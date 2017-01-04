З початку 2017 року у Чернівецькій області подорожчав проїзд у приміських автобусах.

Буковинці кажуть, що проїзд подорожчав, втім про це ніхто не повідомляв раніше.

До того, люди жаліються не лише на нову ціну на проїзд, але й на зневажливе ставлення водіїв до пасажирів та умови громадського транспорту: квитки не видають, маршрутки брудні.

Наразі відомо, що проїзд подорожчав на більшості приміських напрямках, а де ще ні, перевізники готуються підвищити незабаром. Окрім того, повідомляється, що подорожчання проїзду відбулося в усіх західних областях України.

Як зазначають перевізники, подорожчання проїзду зумовлене підвищенням мінімальної зарплатні, що є істотною складовою у розрахунках тарифів.

У середньому вартість проїзду підняли на 12-15%. До найближчих райцентрів це – 2-3 гривні, а до більш віддалених населених пунктів ще дорожче.

У Чернівецькій ОДА повідомили, що з 2015 року підприємцям постановою Кабміну дозволили самостійно змінювати тарифи на проїзд, не погоджуючи їх з адміністраціями, – повідомляє “МБ”.