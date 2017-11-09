У Чернівецькій області розпочалася реорганізація служби зайнятості

Щоб підвищити якість та ефективність послуг, що надаються службою зайнятості, розпочато процес реорганізації.

Державною службою зайнятості організовано проведення Пілотного проекту з реорганізації базових центрів зайнятості. Вони будуть приєднані до відповідних регіональних центрів зайнятості, а на їх місці будуть створені відокремлені підрозділи – філії.

За словами в.о. директора обласного центру зайнятості Любов Кожолянко, першими філіями, які підлягатимуть реорганізації стануть Чернівецький міський та Новоселицький районний центри зайнятості.

“Реорганізація передбачає передачу адміністративно-господарських функцій з базового на регіональний рівень, що призведе до збільшення чисельності працівників, які надають послуги за рахунок зменшення адміністративно-господарського персоналу” – зазначила Любов Кожолянко.

За слова керівника відомства, результатом реорганізації державної служби зайнятості має стати її перетворення у сучасну сервісну установу з високим рівнем довіри клієнтів, соціальних партнерів та громадськості.

Реорганізація супроводжується запровадженням сучасних інформаційних технологій. Зокрема, для презентації шукачів роботи застосовуються відео-резюме, використовується дистанційне спілкування з роботодавцями – онлайн-співбесіда, що може проводитися як в індивідуальній, так і в груповій формах.