У Чернівецькій області СБУ затримала організаторів нелегальної міграції до ЄС (ВІДЕО, ФОТО)

Працівники СБУ затримали на Буковині групу осіб, які намагалися організували канал нелегальної міграції до країн ЄС.

Як повідомили у прес-службі УСБУ в Чернівецькій області, троє буковинців планували переправити через українсько-румунський кордон трьох громадян Республіки Гана. Особи перебували в Україні без дозвільних документів.

За таку «послугу» мігранти мали заплатити зловмисникам по 900 доларів.

Правоохоронці затримали трьох буковинців та нелегалів поблизу кордону. Особи чинили опір правоохоронцям та намагалися втекти. Організатора каналу СБУ затримала неподалік автозаправної станції. У нього виявили майже вісімдесят тисяч гривень, отриманих від нелегалів.

Відкрито кримінальне провадження.Тривають невідкладні слідчі дії.

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