У Чернівецькій області “ВАЗ” зіткнувся з трактором: є потерпілий

Ще дві ДТП сталися у  Новодністроську та на Сокирянщині.

Зокрема, ввечері, 9 листопада, у с. Коболчин Сокирянського району у результаті аварії травмувався чоловік. встановлено, що житель міста  Сокиряни, керуючи автомобілем марки “ВАЗ 21093”,  на швидкості допустив зіткнення з трактором марки  “Массей Фергюсон”, який рухався попереду в попутному напрямку.

У результаті пригоди водія легковика з тілесними ушкодженнями було доставлено до Сокирянської ЦРЛ, де йому було надано медичну допомогу.

Цього ж дня аварія сталась в місті Новодністровськ. Близько 21-ої год на об’їзній дорозі міста, автомобіль марки  “Фольксваген Вента” допустив зіткнення з автомобілем марки “КАМАЗ”  з причепом. В даній ситуації водії скористались послугою Європротоколу, так як не викликали працівників поліції, – повідомляє “Північно-бессарабський інформаційний портал”.

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