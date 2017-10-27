У Чернівецькій області зафіксовано найнижчий рівень зарплат

Найнижчий рівень зарплат за минулий місяць по всій Україні зафіксовано в Чернівецькій області. Про це пише Державна служба статистики. Сума зарплати у Чернівецькій області становить 5731 грн. В Києві середня сума за минулий місяць складає 11 423 грн.

Також повідомляється, що середня зарплата в Україні зросла до 7351 грн. Реальна заробітна плата в Україні у вересні 2017 року, в порівнянні з вереснем минулого року, збільшилася на 17,3%. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників по Україні у вересні, в порівнянні з серпнем 2017 року, збільшилася на 3,3%, в річному вимірі – на 37,2%, склавши 7351 грн., тоді як у серпні – 7114 грн., липні – 7339 грн. , у червні – 7360 грн., у травні – 6840 грн., квітні – 6659 грн., березні – 6752 грн., лютому – 6209 грн., січні – 6008 грн.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у вересні поточного року в порівнянні з вереснем 2016 року спостерігався у Тернопільській (на 51,6%), Івано-Франківській (на 37,3%), Закарпатській (на 47,2% ), Волинській (на 45,6%), Хмельницькій (на 47,6%), Чернівецькій (на 46,7%), Житомирській (на 44,8%), Херсонській (на 44,6%), Черкаській і Кіровоградській (на 44,4%), Львівській (на 41%), Харківській (на 40,5%) областях, у Києві – на 31,2%.

У Донецькій та Луганській областях (без урахування частини зони проведення АТО) зростання заробітної плати склало 34,1% і 21,9% відповідно.