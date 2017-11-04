У Чернівецькій області засудили командира військової частини, який скоїв смертельну ДТП

Нещодавно Глибоцький районний суд Чернівецької області у відкритому судовому засіданні визнав винним командира взводу однієї з військових частин у вчиненні злочину.

Встановлено, що навесні 2017 року старший лейтенант Б., перебуваючи за кермом автомобіля, безпідставно змінив напрямок руху вліво, виїхавши на зустрічну смугу руху. У результаті військовослужбовець допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки “ВАЗ-2109”.

Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули на місці пригоди, а ще один пасажир із травмами потрапив до лікарні.

Суд врахував усі обставини кримінального правопорушення і засудив зловмисника до 4 років позбавлення волі та одночасно позбавив його права керувати транспортними засобами на строк 2 роки, – повідомили у прокуратурі області.