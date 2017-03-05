У Чернівецькій області значно знизився рівень захворюваності ГРІ

У Чернівецькій області зафіксовано зниження рівня захворюваності. Про це повідомляє Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України.

Так, за 9 тиждень 2017 року (з 24 лютого до 2 березня) в Чернівецькій області зареєстровано 3431 випадків ГРІ, з яких 2409 діти (70,2%). Госпіталізовано 137 хворих, з них 108 діти. В порівнянні з попереднім 8 тижнем 2017 року в цілому по Чернівецькій області захворюваність ГРІ знизилась на 11,3%. Окрім цього повідомляється, що у області та місті рівень захворюваності ГРІ нижче епідемічного порогу на 49,4%.