У Чернівецькій області знизилася смертність серед населення

На Буковині знизилася смертність серед населення. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА.

Так, рівень загальної смертності населення протягом останніх п’яти років в області залишається майже на одному рівні, зазнаючи незначних коливань. Зокрема у 2012 році показник загальної смертності складав 12,5 ‰ (Україна – 14,6 ‰), а у 2016 році – 12,6 ‰. Найвищий рівень смертності буковинців за останнє п’ятиріччя був зафіксований у 2015 році – 12,9 ‰. Тож, порівнюючи дані останніх двох років, можна відзначити що смертність населення області торік знизилась на 0,3 ‰.

Водночас, показник народжуваності у Чернівецькій області впав.

Торік даний показник знизився в порівнянні з попереднім 2015 роком на 0,6 ‰ (2015 рік – 11,8 ‰; 2016 рік – 11,2 ‰). Протягом останнього часу тенденція щодо зменшення народжуваності спостерігається у всій Україні. У західних регіонах держави це менш помітно, оскільки народжуваність тут є традиційно вищою на 1-1,5 ‰, зокрема і в Чернівецькій області.

Зважаючи на зниження народжуваності, показник природнього приросту населення на Буковині за останні два роки є від’ємним.