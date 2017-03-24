У Чернівецькій облраді журналісти збирали кошти на лікування колеги

У п’ятницю, 24 березня, під час сесії Чернівецької облради місцеві журналісти закликали охочих депутатів надати матеріальну допомогу на лікування кореспондента телеканалу «1+1» Олегу Тудану.

Так, депутат облради, директор телерадіокомпанії «Буковина» Любов Годнюк пояснила депутатам, що у журналіста є підозра на рак. До того він перебуває в реанімації.

Усього депутати кинули у скриньки 13 тисяч гривень та 10 доларів.

Щоб допомогти Олегу небайдужі можуть перерахувати кошти на такі рахунки:

РЕКВІЗИТИ ПРИВАТ БАНКУ: ТУДАН ОЛЕГ 4731 2171 0392 1837 або УКИРСИББАНК, ТУДАН ОЛЕСЯ 5169 3026 0001 1205.