У чернівецькому онкодиспансері запрацювала сучасна станція моніторингу за станом пацієнтів (ФОТО)

У реанімаційному відділені онкологічного диспансеру запрацювала сучасна станція моніторингу за станом пацієнтів. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА. «Дана апаратура передбачалась для відділення ще під час його ремонту. Відтак на придбання п’яти кардіомоніторів, персонального комп’ютера, спеціального програмного забезпечення з обласного бюджету було виділено близько 300 тисяч гривень», – розповів головний лікар Чернівецького обласного онкологічного диспансеру Ілля Тащук.

Особливість даного обладнання в тому, що всі монітори підключенні до одного персонального комп’ютера, котрий знаходиться в ординаторській. Це дозволяє лікарю одночасно виводити на екран головного комп’ютера показники стану здоров’я усіх пацієнтів і, не виходячи з ординаторської, спостерігати за їхньою динамікою. Також з головного комп’ютера можна дистанційно управляти моніторами. Крім того, станція обладнана двома датчиками для інвазивного вимірювання артеріального тиску, що є сучасним підходом в плані здійснення моніторування стану життєво важливих функцій здоров’я пацієнтів.