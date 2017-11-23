У Чернівецькому військовому ліцеї вирощують курей та свиней (ФОТО, ВІДЕО)

У Чернівецькому військовому ліцеї вирощують курей та свиней. Тварин на території навчального закладу виявили четверо депутатів міської ради. Посадовці хочуть обстежити усе приміщення ліцею. Зараз його не відкривають.

Про це пише “АСС” з посиланням на слова депутата міської ради фракції “ГР Народний контроль” Івана Гончарюка.

Нагадаємо, на засіданні сесії активіст Андрій Поляк розповів наступне: “Вчора до осередку нашого прийшли вчителі цього закладу. У зв’язку з тим, що директор зараз у відпустці, наше слідство внутрішнє, яке ми проводимо з громадськими діячами, трохи сьогодні людина “спалила”. На території школи побудована сауна для нього, є окрема кімната, де застеляються постелі працівниками закладу. Людина там ночує, зробила сауну. Готують жахливо для чого: на території закладу встановили свинарник і кормлять своїх свиней. Коли навчальний рік закінчується, вони свиней ріжуть. Коли починається, закупають нових поросят. Є звернення колективу про знущальне відношення”. У зв’язку з цим депутати й вирішили перевірити ліцей.

До військово-спортивного ліцею вже приїхав представник управління освіти і повідомив, що навчальний заклад не має права утримувати тварин.