додому Новини У Чернівцях 10-річний хлопчик врятував квартиру від пожежі
Днями у Чернівцях сталась пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.
Як повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецької області, загорання трапилося на балконі квартири на 5 поверсі. За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замкнення світильника.
10-річний хлопчик, який перебував в оселі швидко вийшов з квартири та покликав на допомогу дорослих, які і зателефонували до рятувальників.
На місце події було направлено черговий караул рятувальників. В результаті пожежі вогнем було пошкоджено речі, що були на балконі.