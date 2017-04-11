У Чернівцях 300 зупинок громадського транспорту облаштують табличками з написами «Паління заборонене»

У Чернівцях до кінця року мають намір облаштувати 300 зупинок громадського транспорту табличками про заборону куріння. Нині закуплені матеріали для їх виготовлення.

Згідно законодавства, забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів: у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, на дитячих майданчиках та територіях спортивних споруд, у громадському транспорті, у кафе, барах, ресторанах, готелях, гуртожитках, зупинках тощо.