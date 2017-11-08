У Чернівцях 34 учасники АТО отримали можливість придбати житло за кошти міського бюджету (ФОТО)

Сьогодні міський голова Олексій Каспрук вручив 34 учасникам АТО витяги із рішення виконавчого комітету міської ради, які дають змогу кожному відкрити спецрахунок в державному банку та самостійно придбати житло, яке відповідає потребам його сім’ї.

Така програма діє для бійців АТО, що потребують поліпшення житлових умов.

Загальна сума наданої допомоги з міського бюджету на придбання житла на сьогодні становить 35,3 млн грн.

 “Ми пройшли непростий шлях до прийняття цього документу, такого потрібного і важливого. Не кожен з учасників АТО підпадає під державну програму отримання житла, а у нас є багато хлопців, які повернулись з інвалідністю і сім’ї яких потребують покращання житлових умов. Дякую всім, хто ініціював і підтримав цю ідею”, – зазначив мер.

Чернівці – перше місто, де запрацювала подібна програма надання матеріальної допомоги учасникам АТО для придбання житла за рахунок коштів міського бюджету. Найменший розмір допомоги учаснику АТО на придбання житла становить – 496 тисяч гривень, найбільший – 1 млн 633 тис. грн.

У першу чергу цільову матеріальну допомогу громада міста надала учасникам АТО – інвалідам 3 групи та багатодітним родинам, які перебували на обліку для отримання житла.
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