У Чернівцях 550 спортсменів взяли участь в чемпіонаті України з карате (ФОТО)

Минулими вихідними у Чернівцях пройшов чемпіонат України з карате серед кадетів, юніорів, молоді до 21 року та серед дорослих.

Як повідомили у міськраді, 550 каратистів боролися та демонстрували всю свою майстерність, щоб позмагатися за медалі та призи.

Чернівецьку область представляли всі клуби обласної федерації (61 спортсмен).

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За результатами найбільший вклад в скарбничку області приніс клуб Тай-Сен (тренери Мотовилін Євген та Білоскурський Руслан) три золоті нагороди у розділах: Ката командне 14-17 років ( Купчанко Максим, Білоскурський Валерій, Пентескул Павло) Куміте особисте серед кадетів до 63 кг Вакарюк Володимир Куміте собисте серед юніорів +76 кг Микола Мануїла Також по дві золоті нагороди вибороли клуб Лідер (тренер Пікулн Олександр, Лазоренко Андрій) та Максимум (Золотухін Стваніслав, Сєргєєв Олександр, Сокольніков Микола) Жижій Андрій серед юніорів до 76 кг Стефанюк Віктор серед молоді до 60 кг Різван Талібов серед молоді до 75 кг Гуцуляк Олексій серед кадетів до 52 кг Срібні нагороди вибороли : Пентескул Павло серед кадетів до 57 кг (Тай-Сен) Різван Талібов серед дорослих до 75 кг ( Максимум) Заплітний Андрій серед юніорів до 76 кг (Лідер) Бронзові нагороди Матушевська Юлія серед молоді до 55 кг (Тай-Сен) Шехтер Євгенія серед жінок до 61 кг (Лідер) Биндю Василь серед молоді до 76 кг (Максимум) Вепрюк Михайло серед юніорів до 76 кг (Тай-Сен) Карась Олександр серед молоді до 75 кг (Лідер) Зрибнєв Максим серед кадетів до 52 кг (Тай-Сен) Різван Талібов, Бидю Василь, Ончуленко Микита, Пилипюк Євген вибороли бронзу в командному куміте серед чоловіків.