У Чернівцях 6-9 березня працюватиме квітковий ярмарок

6 березня у Чернівцях відкриють квітковий ярмарок. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться на прилеглій території до критого ринку “Формаркет”, що на розі проспекту Незалежності – вул. Небесної Сотні. Ярмарок, присвячений Міжнародному жіночому дню, працюватиме до 9 березня. Завітати сюди можна буде з 8:00 до 21:30.

Тут буде представлено велику кількість найрізноманітніших квітів до продажу.

Організатор ярмарку – приватне підприємство “ТК Панорама”.