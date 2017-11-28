У Чернівцях адвокат підбурив громадян дати хабар працівникам апарату суду

Шевченківський районний суд м. Чернівці визнав винним адвоката у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в сумі 8 500 грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, наразі встановлено, що адвокат переконав громадян про необхідність надати хабар працівникам апарату суду за їхній вплив на прийняття позитивного рішення суддею, який безпосередньо здійснюватиме розгляд справи по суті, в частині повернення грошових коштів, вилучених у вказаних фізичних осіб при складанні адміністративного протоколу про порушення правил у валютних операціях.

Так, 12 червня 2017 року адвокат одержав від першого підзахисного 8000 гривень неправомірної вигоди, а 13 червня правоохоронці затримали його після одержання 3200 гривень хабара від іншого підзахисного, який виступав стороною у цьому ж адміністративному провадженні.