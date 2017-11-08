У Чернівцях актор драмтеатру потребує кошти на лікування

Актор Чернівецького драмтеатру Григорій Руденко-Краєвський потребує допомогу небайдужих. У чоловіка виявили хворобу, на лікування якої необхідні значні кошти.

Такою інформацію актор поділився на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Протягом останнього місяця мене мучили нестерпні болі в спині. Знеболюючі та протизапальні системи не допомогли. Після ретельного обстеження лікарі наполягають на терміновій складній комплексній операції на хребті”, – поділився Григорій.

Медики поставили йому діагноз “Компресійний перелом хребта поперекової ділянки та міжхребцева грижа і як наслідок – викривлення хребта та ущемлення нервових закінчень”.

“Зібраної моєю родиною суми не вистачає для проведення операції, та після операційних реабілітаційних заходів. Буду вдячний вам за будь-яку фінансову допомогу. І маю надію, що якнайшвидше ви знову побачите мене на сцені”, – написав актор.

Номери карток:

Ощадбанк 5167 4900 7604 9874 ( Григорій Руденко-Краєвський)

ПриватБанк 4731 2191 0014 5543 (Наталія Руденко-Краєвська, мама).

Телефони: 066 932 03 42 (Крістіна Зборлюкова, дружина), 097 22 91 605 (Наталія Руденко-Краєвська, мама).