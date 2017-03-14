14 березня у Чернівцях активісти продовжують пікетувати приміщення облдержадміністрації.
Пікетувальники ще з ночі принесли під «будинок з левами» шини, металеву бочку, де розвели вогнище. Вони вимагають, щоб депутати облради зібрались на позачергову сесію та підтримали рішення щодо покарання винних у затриманні учасників блокади ОРДЛО тощо.
Наразі відомо, що сесія розпочалась.
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Нормальные люди требуют от тех, кто начал АТО (войну) и ведёт немедленно прекратить её. Хватит злобы, крови, разрушений. Народ ЛНР и ДНР войны не хочет. И всем депутатам и городским и областным надо в этом народ ЛНР и ДНР поддержать. Блокада не выход из создавшегося положения, а еще большее обострение его.