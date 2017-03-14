14 березня у Чернівцях активісти продовжують пікетувати приміщення облдержадміністрації.

Пікетувальники ще з ночі принесли під «будинок з левами» шини, металеву бочку, де розвели вогнище. Вони вимагають, щоб депутати облради зібрались на позачергову сесію та підтримали рішення щодо покарання винних у затриманні учасників блокади ОРДЛО тощо.

Наразі відомо, що сесія розпочалась.