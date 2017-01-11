У Чернівцях – аварія на трубопроводі. Деякі будинки у місті без тепла

У Чернівцях сталася аварія на магістральному трубопроводі. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. “У зв’язку з аварійним витоком теплоносія на магістральному трубопроводі до усунення його наслідків без теплопостачання залишаться будинки на вулицях Героїв Майдану та Комарова”,- йдеться у заяві. Без тепла сьогодні будуть наступні будинки:

вул. Г. Майдану 83б, 83в, 85, 87а, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 103а, б, в, г, 107- від 7 під., 109, 111, 113, 115, вул. Комарова 15, 17, 19-21, 23-25, 25а, 27, 28, 28а, 31а-б, 31б, 31, 30, 30а, 32, 33, 34, 38, 40, 54.

Також повідомляється, що без теплопостачанння сьогодні тимчасово залишаться дитячі садочки та школа №6.