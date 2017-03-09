У Чернівцях автобуси можуть не вийти на маршрути. Такого змісту оголошення з’явилися в деяких маршрутках міста. Втім перевізники запевняють, що це не страйк.

Також відповідну інформацію повідомив депутат міськради Іван Гончарюк. «Завтра маршрутки що їздять на Калинку на маршрут не вийдуть». Таку інформацію депутату повідомив водій 35-ої маршрутки.

Як пояснив керівник підприємства «Денисівка-1» Віталій Дзюбак, йдеться про те, що автобуси просто можуть зупинитися за такої політики міської влади, яка відмовляється розв’язувати проблему тарифів.

Міський голова Олексій Каспрук прокоментував дане повідомлення зазначивши, що мерія в ефективному режимі працювати з тролейбусним управлінням. Крім того, міськрада залучатиме автобуси установ, підприємств, організацій, – повідомляє «МБ».

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