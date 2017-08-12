У Чернівцях автомобіль збив жінку з дитячим візочком (ФОТО)

У Чернівцях автомобіль збив жінку з візочком, у якому була однорічна дитина. Про це інформує чернівецька поліція. Подія сталася на вулиці Кошового увечері 11 серпня. Водій легкового авто збив жінку, яка переходила дорогу з дочкою та однорічною внучкою, що знаходилася у візочку. За словами свідків, водій на великій швидкості рухався зі сторони вулиці Зарожанської в сторону вулиці Кошового. Водій з місця події втік.

Мати не змогла описати автомобіль, запам’ятала лише, що він був сірого кольору.

Осіб госпіталізували до Лікарні швидкої медичної допомоги. За попередньої інформацією, у дитини – гематоми голови.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.