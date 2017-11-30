У Чернівцях без водопостачання залишилось 45 будинків

У зв’язку з частковою несплатою за спожиту в жовтні 2017 року електроенергію 30 листопада з 10:30 год. ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» обмежило електропостачання насосних агрегатів підвищення тиску холодної води на ТРП-4А (Руська 222Б), ТРП-3 (П, Кільцева, 25) внаслідок чого без водопостачання залишаються верхні поверхи наступних будинків:

ТРП-4А ─ Руська 222, 222А, Авангарда 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57 – 12 буд.

ТРП-3 – П.Кільцева 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 29, 31,

Б.Г.Крут 5, 5А, 5Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 9, 9А, 13, 15, 19,

Головна 216, 216Б, 218, 220, 222, 224, 226, 226А – 33 буд.

Всього – 45 буд.