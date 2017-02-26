У Чернівцях безхатченко влаштував пожежу

Близько 22-ї години 24 лютого на провулку Демократичному патрульні поліцейські виявили пожежу в покинутому будинку. На місці вже працювали працівники ДСНС. Поспілкувавшись з очевидцями, поліцейські дізналися, що до пожежі може бути причетний безхатченко, який часто перебував у цьому будинку.

Інспектори оглянули прилеглу територію та помітили чоловіка, що підпадав під орієнтування. На одязі громадянина були сліди загоряння та характерний запах диму.

Чоловіка затримали.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.