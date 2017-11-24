У Чернівцях бійці “КОРД” отримали мікроавтобус (ФОТО)

24 листопада бійцям спецпідрозділу “КОРД” Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області було передано мікроавтобус “Hyundai H1 Starex”.

Ключі від автівки буковинським поліцейським передав Андрій Гордійчук – засновник Першого Національного аграрного кооперативу, голова ради директорів холдингу Human Transparency Innovation.

Як зазначив А. Гордійчук, сьогоднішня передача мікроавтобусу є спільною ініціативою Першого Національного аграрного кооперативу та крайової влади, спрямованої на покращення матеріально-технічної забезпеченості буковинських правоохоронців, – повідомили в облраді.