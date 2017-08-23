У Чернівцях більше половини багатоквартирних будинків обладнані лічильниками обліку тепла

У Чернівцях мешканці багатоквартирних будинків міста, в яких ще немає приладів обліку теплової енергії, до початку опалювального сезону мають можливість на умовах співфінансування встановити загальнобудинкові лічильники обліку тепла.

Згідно рішення виконкому міськради, наразі затверджено дольову участь співвласників будинку при виконанні робіт по встановленню приладів обліку теплової енергії (20% від загальної кошторисної вартості робіт, а 80% – співфінансування на ці заходи з міського бюджету).

Так, цього року було встановлено 69 приладів обліку теплової енергії, із них 12 приладів обліку вже введено в експлуатацію. 57 лічильників тепла буде введено в експлуатацію в жовтні цього року, з початком опалювального сезону. Ще на 28 об’єктах розпочато роботи по встановленню лічильників тепла.

Як повідомили у міськраді, у Чернівцях 596 будинків з централізованим опаленням, із них: 331 будинок в цілому облаштований лічильниками тепла, 481 лічильник тепла вже введено в експлуатацію. Взагалі по місту необхідно встановити ще 254 лічильники тепла в багатоквартирних будинках.

Читайте також: Олексій Каспрук закликає чернівчан встановити теплові лічильники