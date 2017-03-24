У Чернівцях через спалювання сухої трави загорілась господарська будівля

Минулої доби на Буковині сталося 4 пожежі, з яких у трьох випадках горіла суха трава.

Зокрема, на околиці Кіцманя горіла суха трава на пасовиську. Вогнем було охоплено близько 1 га площі.

Окрім того, у Чернівцях через спалювання сухої трави невстановленою особою загорілась господарська будівля. Пожежники оперативно ліквідували небезпеку.

Також, 23 березня у с. Мошанець Кельменецького району горів автомобіль «OPEL CADET». Вогнем знищено легковик, повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.