У Чернівцях чоловік наніс тілесні ушкодження жінці та втік

Патрульні затримали чоловіка, який вдарив жінку та втік.

Інцидент стався сьогодні вранці на вул. Головній.

На місце було викликано поліцейських. За словами очевидців, які працюють в установі, де трапилась подія, коли вони прийшли на роботу – в приміщення зайшов чоловік, який думав, що це – аптека. Після того, як працівники сказали, що він помилився, той почав розмахувати руками та кричати. Під час конфлікту чоловік раптово вдарив одну з жінок в обличчя та пішов геть.

Патрульні поліцейські оперативно виявили підозрюваного.

Під час спілкування з інспекторами громадянин нервував, а коли вони запропонували поїхати на місце події – квирішив втекти.

Патрульні затримали особу та направилися на місце події. За словами очевидців, саме цей громадянин вдарив жінку.

В подальшому цією справою буде займатися слідчі.