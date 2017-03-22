У Чернівцях чоловік пограбував та побив викруткою громадянина Франції

У ніч з 21 на 22 березня на вул. Комарова до патрульних поліцейських звернувся громадянин Франції, який повідомив, що його пограбували.

Інспектори дізналися, що в районі автовокзалу невідома особа заволоділа його телефоном. Коли чужоземець намагався повернути своє майно, сміливець вдарив його викруткою по руці.

Надавши долікарську допомогу потерпілому, поліцейські почали огляд території. Неподалік вони виявили особу, яка підпадала під орієнтування.

Підозрюваного у злочині було затримано, – повідомляє перс-служба патрульної поліції міста.