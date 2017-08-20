У Чернівцях чоловік викрав телефон у жінки прямо з палати лікарні

У Чернівцях патрульні затримали шахрая. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія сталася 19 серпня, близько 1-ї години в лікувальному закладі на вул. Фастівській. До однієї з палат зайшов невідомий чоловік та попросив зателефонувати з мобільного телефону заявниці, яка перебувала в палаті. Щоб не заважати жінці, вийшов у коридор і так і не повернувся.

Патрульні дізнались прикмети чоловіка та почали огляд прилеглої території.

На вул. Руській інспектори помітили громадянина, який підпадав під орієнтування та зупинили його.

В присутності поліцейських чоловік помітно нервував. Його було доставлено до заявниці. Громадянка разом зі свідками події впізнала чоловіка, якому вона віддала мобільний телефон.

Гаджет повернули заявниці. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.