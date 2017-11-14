У Чернівцях дасть концерт американський бард

22 листопада у Чернівцях виступить американський бард із Сіетлу Джош Ланца. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться о 18.30 у малій залі Центрального Палацу культури.

Довідково: Джош Ланца – програміст за фахом, співробітник компанії Microsoft. Навчаючись в університеті, він помітив надзвичайну мелодійність віршів Олександра Пушкіна і поклав їх на свою музику. Окрім цих композицій він виконає пісні Володимира Висоцького, Булата Окуджави, Віктора Цоя, “Бітлз” та Боба Ділана. Як і відомий американський співак й актор Маріо Ланца, Джош має італійське коріння. Тож і цього разу, окрім пісень російською та англійською, музикант можливо заспіває також італійською та французькою мовами.