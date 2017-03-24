Сьогодні, 24 березня, у Чернівцях декілька десятків вулиць без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”. Перевірте, чи буде світло у Вас!

У зв’язку з заміною траверс ПЛ-10 кВ ПС.Хімзавод к15 – Н.Ленківці з 9:00 до 16:30 світла не буде:

вул. Вишнева (Вишенська) 1-31,2-26,

1-й пр.Вишневий (Садовий) 1-15, 2-10

2-й пр.Вишневий (Садовий) 1-11,2,2б,2г,4

вул.Горобинова 1,4

вул.Заводська 56а, 58а,б,в,г,з,к

пров. Фестивальний весь

пров. Фестивальний 5,7

вул.Бойко (Нові Ленк.) 2-30,1-5

вул. Тупік Бойко(Нові Ленк.) 1-5,2-6

вул.Бр.Кантемирів(н.л.) вул.Карпатська 1-23,2-6

вул.Карпатська 25-51

вул.Бойко (Нові Ленк.) 7-23,32-52

вул.Коломийська 4-26,26а,1-21,21а,

вул.Коломийська 17а,17б,19а,19б

вул.Коломийська 28-30,30а,32,32а,32б

вул.Борівецька (Н.Лен.) 2-46,1-35

вул.Новокиселiвська 2-50,1-45

вул.Малицької 1-33, 2-32

туп.Малицької 1-5,2-6

вул.Вiльшини О. 50,50а,50б

1-й пров. Вiльшини 1-11,

вул.Вiльшини О. 52-58

2-й пров. Вiльшини весь

вул.Вiльшини О. 64-70

2-й пров. Вiльшини 6,8

3-й пров. Вiльшини 1, 2, 3

1-й пров. Осiннiй 1-17, 2-12

2-й пров. Осiннiй 1-9,

вул.Осiння 24-44, 27-33б

вул.Осiння 2б,в,г,д, 4, 6, 10-12

вул.Осiння 48 (школа №40)

1-й пров. Осiннiй 14-30, 19-43

вул.Галицький шлях 50,52

вул.Клубна 5,42

вул.Осiння 11-21,2,2а,8а,14,18,20

вул.Осiння 8,10а,12,22, 2б-2д,21б,в,23,25

вул.Вiльшини О. 7в-39,72-98

4-й пров. Вiльшини 1-17, 2-16

вул.Масiкевича 2-12,

вул.Масiкевича 3-17, 14-32

2-й пров. Масiкевича 3-7,

вул.Осiння 56-62

вул.Пiщана 3а-11а, 8-24

1-й пров. Пiщаний 3-9, 2-12

2-й пров. Пiщаний 1-5, 2-8

вул.Староленкiвська 2-24,

вул.Героїв Революцii 1-9, 2-22а,26

вул.Коломийська 23-27,

вул.Пiщана 13б-39,30-34

вул.Староленкiвська 1-23,26-48

пр. Староленкiвський 1-29,2-18

вул.Вiльшини О. 65-95, 116-160,

5-й пров. Вiльшини 1,3,5

вул.Вiльшини О. 41-65а, 100-114

вул.Героїв Революцii 11,24,

Пров. Слобiдський 1-5, 2-4

вул.Староленкiвська 50-74а