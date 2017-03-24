Сьогодні, 24 березня, у Чернівцях декілька десятків вулиць без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”. Перевірте, чи буде світло у Вас!
У зв’язку з заміною траверс ПЛ-10 кВ ПС.Хімзавод к15 – Н.Ленківці з 9:00 до 16:30 світла не буде:
вул. Вишнева (Вишенська) 1-31,2-26,
1-й пр.Вишневий (Садовий) 1-15, 2-10
2-й пр.Вишневий (Садовий) 1-11,2,2б,2г,4
вул.Горобинова 1,4
вул.Заводська 56а, 58а,б,в,г,з,к
пров. Фестивальний весь
пров. Фестивальний 5,7
вул.Бойко (Нові Ленк.) 2-30,1-5
вул. Тупік Бойко(Нові Ленк.) 1-5,2-6
вул.Бр.Кантемирів(н.л.) вул.Карпатська 1-23,2-6
вул.Карпатська 25-51
вул.Бойко (Нові Ленк.) 7-23,32-52
вул.Коломийська 4-26,26а,1-21,21а,
вул.Коломийська 17а,17б,19а,19б
вул.Коломийська 28-30,30а,32,32а,32б
вул.Борівецька (Н.Лен.) 2-46,1-35
вул.Новокиселiвська 2-50,1-45
вул.Малицької 1-33, 2-32
туп.Малицької 1-5,2-6
вул.Вiльшини О. 50,50а,50б
1-й пров. Вiльшини 1-11,
вул.Вiльшини О. 52-58
2-й пров. Вiльшини весь
вул.Вiльшини О. 64-70
2-й пров. Вiльшини 6,8
3-й пров. Вiльшини 1, 2, 3
1-й пров. Осiннiй 1-17, 2-12
2-й пров. Осiннiй 1-9,
вул.Осiння 24-44, 27-33б
вул.Осiння 2б,в,г,д, 4, 6, 10-12
вул.Осiння 48 (школа №40)
1-й пров. Осiннiй 14-30, 19-43
вул.Галицький шлях 50,52
вул.Клубна 5,42
вул.Осiння 11-21,2,2а,8а,14,18,20
вул.Осiння 8,10а,12,22, 2б-2д,21б,в,23,25
вул.Вiльшини О. 7в-39,72-98
4-й пров. Вiльшини 1-17, 2-16
вул.Масiкевича 2-12,
вул.Масiкевича 3-17, 14-32
2-й пров. Масiкевича 3-7,
вул.Осiння 56-62
вул.Пiщана 3а-11а, 8-24
1-й пров. Пiщаний 3-9, 2-12
2-й пров. Пiщаний 1-5, 2-8
вул.Староленкiвська 2-24,
вул.Героїв Революцii 1-9, 2-22а,26
вул.Коломийська 23-27,
вул.Пiщана 13б-39,30-34
вул.Староленкiвська 1-23,26-48
пр. Староленкiвський 1-29,2-18
вул.Вiльшини О. 65-95, 116-160,
5-й пров. Вiльшини 1,3,5
вул.Вiльшини О. 41-65а, 100-114
вул.Героїв Революцii 11,24,
Пров. Слобiдський 1-5, 2-4
вул.Староленкiвська 50-74а
У Чернівцях декілька десятків вулиць без світла
Сьогодні, 24 березня, у Чернівцях декілька десятків вулиць без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”. Перевірте, чи буде світло у Вас!