У Чернівцях депутат облради склав свої повноваження

Депутат Чернівецької обласної ради від фракції “Народний контроль” Віктор Балта склав свої депутатські повноваження. Про це йдеться у відповідному проекті рішення, який було опубліковано на сайті обласної ради.

“Достроково припинити повноваження депутата Чернівецької обласної ради VІІ скликання Балти Віктора Володимировича, обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАТІЇ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”, у зв’язку з його особистою заявою”, – йдеться у тексті проекту.

Зазначається, що обранець написав особисту заяву про складання депутатських повноважень.

Нагадаємо, пан Балта є вже другим депутатом, який за останній тиждень вирішив скласти свої повноваження. Раніше депутат фракції “Опозиційний блок” у Чернівецькій обласній раді Михайло Нікітін склав свої депутатські обов’язки.